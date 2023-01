Un posto al sole | spoiler | Lia con le spalle al muro | Diego distrutto

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) I segreti e le bugie di Lia Longhi hanno le ore contate ad Unal, come rivelano glidella soap opera partenopea. La donna, infatti, sarà presto smascherata e la sua storia d'amore conGiordano subirà una svolta inaspettata. Lia si è presentata a Palazzo Palladini per iniziare a lavorare in casa di Roberto Ferri e Marina Giordano, ma ha subito iniziato a fare delle ricerche sul Palazzo. Poco dopo, la ragazza è stata scoperta dal figlio di Raffaele a curiosare nel seminterrato di Alberto Palladini, che lo stava facendo ristrutturare, e lei gli ha raccontato il motivo del suo gesto. Lia, in particolare, ha raccontato a Giordano di essere ebrea e di essere alla ricerca dei gioielli che la sua famiglia, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha lasciato a Palazzo Palladini durante la fuga dalle ...

Nella puntata di Unalin onda il 26 gennaio 2023 alle ore 20.50 su Rai3 , Marina e Roberto faranno di tutto affinché Alice non parli . Le Anticipazioni dell' episodio della Soap ci rivelano che Alice sarà ...La prima iniziativa ha coinvolto i soci in una giornata a Napoli, piena dinonostante le ... Tra i veicoli più imponenti e pesanti trovanoi Coach di Laurie and Marner di Londra, di Morel e ...

Un posto al sole, anticipazioni al 30 gennaio: Roberto e Marina sono infuriati con Lia Blasting News Italia

Un posto al sole: anticipazioni puntata di stasera, 25 gennaio 2023 Tvblog

Grave lutto per Nina Soldano di Un Posto al Sole NapoliToday

Miriam Candurro dal set di “Un posto al sole” al secondo libro: «Io attrice e scrittrice, il metodo è lo stesso» Corriere del Mezzogiorno

L'iniziativa dell’istituto che da 450 anni premia il merito. Aziende, realtà culturali e professionali hanno accesso ai CV ...Giorgia duetta con Elisa a Sanremo 2023. Lo comunica Davide Maggio in anteprima. La cover scelta è invece ancora da svelare. Per le due artiste italiane non è la prima volta sul palco del Teatro Arist ...