Un passaporto digitale per batterie delle auto elettriche | “Parola d’ordine trasperenza”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Quanto sono effettivamente ‘verdi’ le? E quanto sono sostenibili? Se il superamento dei carburanti fossili sembra oramai entrato nell’agenda della politica mondiale, uno degli interrogativi che ci si pone è: una volta effettuata la transizione verso i motori elettrici, quanto effettivamente ne guadagneranno l’ambiente e i diritti umani? La domanda non è banale, perché ovviamente tutto dipende dal modo in cui saranno progettate e prodotte leperpiù sostenibili Proprio per valutarne l’impatto, al Forum Economico di Davos, è stato presentato in anteprima un prototipo delper lesviluppato dalla Globals Alliance. Un progetto che ...