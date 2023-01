Un gran risultato | siamo | Milan | cosa esce di bocca a Paolo Maldini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ilè ufficialmente in crisi. Dopo la batosta con l'Inter in Supercoppa italiana, i rossoneri sono stati asfaltati anche dalla Lazio: il 4-0 dell'Olimpico è undurissimo, anche perché consente al Napoli di fare il vuoto, con tutte le rivali oltre la doppia cifra di svantaggio. Per ilsi tratta della quinta partita senza vittorie, quindiha deciso di metterci la faccia, cercando di stemperare la tensione ai microfoni di Dazn. “È un momento difficile - ha esordito la bandiera rossonera -stati eliminati in Coppa Italia e perso la Supercoppa, abbiamo preso tanti gol nelle ultime gare. Dobbiamo ritrovare lo spirito con calma. L'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, adessoancora secondi in classifica. Con tutto il ...