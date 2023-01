(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Undi “” e “in un Paese che non si può dimenticare della Shoah”. Sono questi gli aspetti più forti della testimonianza dimessi in evidenza dal giornalista e divulgatore Alessandronel suo saggio ‘. Umanità, speranza e coraggio’ pubblicato da Armando Curcio Editore.racconta ai ragazzi l’importanza della Memoria attraverso il ritratto che dedica allanelle pagine del suo libro. “La memoria – afferma – serve a preservare tutti, soprattutto i giovanissimi, dalla ripetizione di queste esperienze spaventose”. “L’indifferenza – ricorda invece– ...

In 'Umanità, speranza e coraggio' (Armando Curcio Editore) spiega ai ragazzi l'importanza della Memoria attraverso il ritratto che dedica alla senatrice a vita Undi "" e "integrità morale in un Paese che non si può dimenticare della Shoah". Sono questi gli aspetti più forti della testimonianza di Liliana Segre messi in evidenza dal giornalista e ......una finestra nella loro vita alla quale rivolgere la loro speranza e poter ricevere ladi ... È undavanti a tanta superficialità che oggi si vede nella nostra cultura". Il ricordo del ...

Un esempio di dignità e integrità morale, Liliana Segre raccontata da Cecchi Paone Adnkronos

