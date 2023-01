Un bambino è come un foglio di carta su cui ognuno lascia un segno

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Maya non rispose. Da molto tempo aveva seppellito i suoi segreti. Appartenevano a lei sola, e a un uomo con cui non parlava più. Chissà se anche lui era ancora in preda al tormento. Incredibile, il senso di colpa ti rende silenziosa, spaventata, sola. Ti induce ad ascoltare le pene degli altri ma a tenere per te le tue. «Chi prenderà questa bambina?» si domanda Wang Chun ad alta voce. L’anno precedente ha avuto una bambina, che hato alla stazione di polizia in un’altra città. E quello prima ancora aveva partorito un’altra femmina, che il marito, di malavoglia, aveva accettato di tenere. Non vuole più avere il cuore spezzato. Quante figlie può perdere una donna in questo modo, e continuare ad amare il marito? La mattina in cui lasciò la sua bambina nel parco, Ni Fan prese l’unica patata dolce che era cresciuta nel campo sterile della sua famiglia. Quella patata ...