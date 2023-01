Un altro bidello pendolare da Napoli a Pordenone | ma la storia di Salvatore è diversa da quella di Giuseppina “Giuliano”

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Non solo”. In tema di bidelli che fanno i pendolari c’è da registrare anche ladiSorrentino. Ne parla oggi il Messaggero Veneto: da quattro anni venerdì parte dae arriva a. Poi prende servizio all’Isis Mattiussi-Pertini. Dove lavora sei ore a settimana. Poi riparte per il capoluogo della Campania. Dove arriva la domenica mattina.ha un contratto da precario che scade il prossimo 30 giugno. Guadagna 200 euro al mese, che investe nelle spese di trasporto. E intanto accumula punti per cercare di diventare di ruolo. Secondo i suoi calcoli dovrebbe succedere l’anno prossimo. La suaquindi è moltodadi Giugliano (in realtà si chiama ...