ULTIM’ORA – È ufficiale lo scambio Gollini-Sirigu | novità sulla cessione del portiere sardo

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Mancavano da limare solo gli ultimi dettagli, ma adesso è: Pierluigiè un nuovo calciatore del Napoli. In attesa dell’annunciodel club e del tweet del presidente De Laurentiis, il contratto è stato depositato in Lega, come ripotato dal sitodella Lega Serie A. ContrattoNapoli Ilclasse ’95, in prestito alla Fiorentina negli ultimi mesi, arriva dall’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.loNon solo il trasferimento di Pierluigial Napoli: il club partenopeo ha ufficializzato anche il trasferimento di Salvatorealla ...