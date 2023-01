Ultime Notizie – Visita Salvini a Latina | Acampora | ‘Avviato dialogo costruttivo’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “Il mio augurio è che questo importante appuntamento che ci vede qui oggi, insieme, possa aprire un capitolo nuovo per avviare uncostruttivo su una tema come quello delle infrastrutture, la cui efficiente pianificazione è un indiscutibile fattore di competitività che riguarda tutti: cittadini, lavoratori e chi fa impresa nei nostri territori”. Ad affermarlo è il presidente della Camera di Commercio Frosinone-, Giovanni, ha aperto l’incontro che lo ha visto protagonista nel pomeriggio di oggi, presso la sede pontina dell’Ente camerale, insieme al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo. Al tavolo di confronto, il Sottosegretario di Stato del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon, l’on. Giovanna Miele e l’europarlamentare on. Matteo Adinolfi. Un appuntamento ...