Ultime Notizie Roma del 25-01-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Torniamo sul conflitto in Ucraina perché la Lucia Mostra i muscoli dopo lesull’ invio di mezzi militari a chi è il ministro della difesa di Mosca ha reso noto che la marina militare affettato un’esercitazione nell’Oceano Atlantico la notizia riportata Dalla TAC vede come protagonista la fregata a Corsico che si è esercitata colpire con un missile ipersonico un obiettivo che simulava una nave da guerra nemica una distanza di oltre 900 km il cancelliere tedesco olaf confermato che la Germania ed era una compagnia ovvero 14 carri armati Leopard 2 a chi è che utilizzerà anche i paesi partner che vogliono mandare i propri Tank l’addestramento delle forze ucraine dovrebbe iniziare da affidamento in Germania ...