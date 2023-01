Ultime Notizie Roma del 25-01-2023 ore 16 | 10

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente clisterino il compito in Ucraina la Russia Mostra i muscoli dopo lesu rinvio di Panzera Kiev il Ministero della Difesa di Mosca ha reso noto che la marina militare affettato un’esercitazione nell’Oceano Atlantico la notizia riportata Dalla TAC si vede come protagonista la fregata Corsico che si è esercitata colpire con un missile ipersonico un obiettivo che simulava una nave da guerra nemica una distanza di oltre 900 km il cancelliere tedesco Schulz ha confermato per radio Maria invierà una compagnia ovvero 14 carri armati Leopard 2 a chi è che utilizzerà anche i paesi partner che vogliono mandare i propri Tank l’addestramento delle forze ucraine dovrebbe iniziare d’abbigliamento in Germania appartengono ultra ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 12 e 13 febbraio si vota ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...

Emanuela Orlandi e la pista dei soldi in Polonia: quell'incontro (segreto) in Vaticano raccontato da Francesco Pazienza Corriere Roma

Libero mail e Virgilio, terzo giorno di down. L'azienda: "Servizi di nuovo disponibili in 48 ore" la Repubblica

Toninelli: «La mia nuova vita da assicuratore. E nel weekend mi dedico a YouTube» Corriere della Sera

Sciopero dei benzinai, Faib riduce stop a 24 ore. Sindacati convocati al ministero. LIVE Sky Tg24

Il caso Matteo Messina Denaro e la riforma della giustizia al centro della puntata di stasera, mercoledì 25 gennaio, di Controcorrente, in programma dalle ore 21.20 su Rete 4. Ovviamente si parlerà ...Sondaggio del Nottingham Forest per Roberto Gagliardini in scadenza di contratto a giugno con l’ Inter. Nelle ultime ore sarebbe cresciuto l’interesse del Nottingham Forest per Roberto Gagliardini. Il ...