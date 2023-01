Ultime Notizie Roma del 25-01-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 25 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferri essere in apertura arriva la svolta sui Tank per l’Ucraina gli Stati Uniti sono pronte inviare gli Abrams M1 punta di diamante dell’ equipaggiamento militare a stelle e strisce secondo la CNN l’annuncio su 30 si potrebbe arrivare in settimana ma i tempi di consegna Non sono chiari e la Germania decide la fornitura dei leopardi negati mezzi che ha spiegato il ministro della difesa tedesco Pistorius Potrei arrivare a chi ha preso in giro di tre mesi l’ambasciatore Russo in Germania ferma che la decisione tedesca altamente pericolosa e porta il conflitto ad un nuovo livello per l’ambasciatore eccitato dalla tasca la decisione distrugge quello che resta della fiducia reciproca infligge un danno irreparabile e legami con Peppino e indica il completo rifiuto della ...