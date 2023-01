Ultime Notizie Roma del 25-01-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale Papa Francesco ha criticato leggi che criminalizzano l’omosessualità definendolo ingiuste spiegando che Dio ama tutti i suoi figli così come sono e invitando i vescovi cattolici che sostengono queste ad accogliere le persone lgbt q La chiesa essere omosessuali non è un crimine ha detto si è un peccato va bene ma prima distinguiamo tra peccato e crimine è peccato anche mancare di carità gli uni verso gli altri il pontefice quindi citato il catechismo della chiesa cattolica sottolineando che i gay devono essere accolti e rispettati non dovrebbero essere emarginati o discriminati a Matteo Messina Denaro è stato lanciato un appello a pentirsi da parte di Alessia Randazzo responsabile legale della clinica La Maddalena di Palermo dove il boxer è in cura per un tumore su Facebook la donna si ...