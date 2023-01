Ultime Notizie Roma del 25-01-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non si vede un segno di distensione ci sono tensioni allarmanti ha detto il portavoce del Cremlino dmitry peskov commentando la notizia dell’ orologio del giorno del giudizio come riporta la tasse assurdo sostenere che la sicurezza dell’Europa fosse garantita dal proseguimento della guerra in Ucraina Kiev è coinvolta nell’organizzazione di attacchi terroristici si abbasserà tutto il che conferma la correttezza della politica di difesa della Russia ha aggiunto la presidenza Nazionale fa il Confesercenti riunita d’urgenza a seguito dell’incontro col Ministro russo di ieri pomeriggio ha valutato è ritenuto positive riaperture presentate già formalizzate con emendamento al Decreto Legge decidendo così di ridurre un solo giorno mobilitazione la decisione verrà presentata la ...