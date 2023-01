Ultime Notizie Roma del 25-01-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 25 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale in studio gli Stati Uniti stanno deliberatamente cercando di infliggere una sconfitta strategica lo scrive l’ambasciatore della Russia negli Stati Uniti anatoly Antonov sul canale telegram dell’ ambasciata Washington aggiunge di Russo dà il via libera all’utilizzo dell’assistenza americana per attaccare la Crimea copre i crimini contro la popolazione del donbass da fuoriesce che son è ancora sempre più funzionali ed esperti in America mettono che si tratta di una guerra per procura con il nostro paese secondo nome degli Stati Uniti decidono di fornire carri armati giustificare un simile passo con argomenti sulle armi difensive Non funzionerà sicuramente questa sarebbe un’altra sfacciata provocazione contro la Russia la presidente nazionale fai Confesercenti riunita d’urgenza a seguito ...