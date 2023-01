Ultime Notizie – Messina Denaro | l’appello della clinica al boss | “Stai per morire | parla”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “Al signor Andrea Bonafede avrei da dire una sola cosa: se, facendoti prestare una vita che non meriti, nel camminomalattia ti fossi specchiato in ognuno dei tuoi errori, adesso, fallo ora che sai che non manca molto al momento in cui quel bambino e tutti gli altri te li ritroverai davanti”. E’ quanto scrive sui social Alessia Randazzo, responsabile area legale affari generaliLa Maddalena di Palermo, dove ilMatteoera in cura. E dove è stato arrestato una settimana fa. “La volgarità, l’insinuazione, l’illazione sono state le scorciatoie più imboccate in queste ore quando invece le responsabilità e le risposte sono scritte tutte nella cartellaRepubblica Italiana. Per la ...