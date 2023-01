Ultime Notizie – Lollobrigida | aperto il testamento | il patrimonio diviso per due eredi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Unper due quello di Gina, scomparsa il 16 gennaio scorso all’età di 95 anni. Secondo le volontà dell’attrice, il cuiè stato reso noto oggi, metà della cospicuatà andrà al figlio Andrea Milko Skovic, l’altra metà all’assistente Andrea Piazzolla, segretario e factotum dell’attrice. “La mia promessa? Non la tradirò mai. La metà dell’tà che ha lasciato a me desidero che sia messa a disposizione per quelli che sono i suoi desideri, far conoscere l’arte”, ha dichiarato Piazzolla alla Vita in diretta. “Mi impegno pubblicamente affinché la mia ‘parte’ sia messa all’interno del trust che si occuperà di queste cose”. “La volontà di Gina è chiara e nota. Lei non desiderava lasciare nulla al figlio. Chiedo al figlio Milko Skofic – è l’appello rivolto da ...