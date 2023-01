Ultime Notizie – Carburanti | Bersani | “Ma governo sa quanto guadagna benzinaio in Italia?”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “Ma come ti viene in mente di mettere un cartellone con il prezzo medio al? Se c’è un modo di far alzare il prezzo è quello lì. Spesso ci sono ragioni oggettive se il costo è più alto e tra chi ha difficoltà a diminuire il prezzo e chi avrà facilità a farlo salire per avvicinarlo al prezzo medio, è evidente che il prezzo della benzina alla fine aumenterà”. Così Pierluigi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Ma illo samediamente unin? Ci sono 22mila benzinai nel nostro Paese, di cui un terzo vende meno di 300mila litri l’anno, che non si capisce come facciano a stare in piedi. E invece bisognerebbe invece vedere il prezzo medio dalla raffineria al distributore in Europa e tenere fermo quel prezzo ...