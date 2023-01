UFFICIALE – Tegola per il Milan | lesione muscolare per Tomori | i tempi di recupero

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Continua a piovere sul bagnato in casa, con i rossoneri che dopo aver incassato la sconfitta per 4-0 all’Olimpico contro la Lazio devono fare i conti con l’ennesimo infortunio. Nel corso del match di ieri sera infatti si era fermato per un problemail difensore centrale Fikayo. Le condizioni avevano preoccupato fin da subito lo staff medico rossonero ed oggi è arrivato l’esito degli esami. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato unadi un muscolo rotatore dell’anca sinistra. La situazione diverrà poi rivalutata tra una settimana per avere maggiori certezze suidi, ITALY – NOVEMBER 13: ACcoach Stefano Pioli looks on before ...