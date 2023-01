UFFICIALE | Pierluigi Gollini è un nuovo calciatore del Napoli

...tra i pali adesso è. Salvatore Sirigu lascia il Napoli dopo sei mesi e si accasa alla Fiorentina a titolo definitivo. Termina dopo sei mesi anche la poco felice esperienza di...... ha già salutato Gollini sul proprio sito: "La Fiorentina comunica di aver risolto il contratto di prestito con l'Atalanta BC per il calciatoreGollini".

UFFICIALE - Gollini è del Napoli! La formula e il benvenuto di ADL CalcioNapoli24

Napoli-Gollini – Dopo settimane di rumors, conferme e smentite, pochi minuti fa è giunta la tanto attesa ufficialità: Pierluigi Gollini vestirà la maglia del Napoli, mentre Salvatore Sirigu si ...In seguito arriverà la firma sul contratto per un prestito con diritto di riscatto. Gollini in arrivo al Napoli: a breve l’ufficialità. Il portiere ex Tottenham e Fiorentina ha accettato la proposta d ...