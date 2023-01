UFFICIALE – Napoli-Roma sarà affidata all’arbitro Orsato

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Per il match train programma il prossimo 29 gennaio è stato designato l’arbitro Daniele. In occasione del match di campionato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

... da Torino apassando per Milano, Verona, Venezia, Bologna, Perugia, Roma, e Bari. Gli ... Dal provider non è emersa alcuna informazionein merito. Vi terremo aggiornati. Notizia in ...Sarà Daniele Orsato ad arbitrare- Roma, match valido per la prima giornata di ritorno in programma domenica alle 20.45 al ... il quartodi gara Rapuano e gli arbitri Var Di Paolo e ...

Attenzione Napoli, addio inevitabile: a breve sarà ufficiale ultimecalcionapoli.it

UFFICIALE - Napoli-Roma, arbitra Orsato: le designazioni della 20esima giornata CalcioNapoli24

UFFICIALE - Napoli-Roma, arbitra Orsato! Di Paolo al Var: la sestina completa Tutto Napoli

UFFICIALE - L'ex Napoli Manzi lascia la Turris: è un nuovo acquisto dell'Entella CalcioNapoli24

SSC Napoli, la radio ufficiale - Chiuso lo scambio Gollini-Sirigu, fissate le visite mediche CalcioNapoli24

Sarà Daniele Orsato l'arbitro di Napoli-Roma, gara in programma domenica sera allo stadio Maradona. Ecco la sestina completa: ORSATO TEGONI – ...L’ex bomber ha scattato alcune foto con la squadra ed in particolare il Napoli ha pubblicato sui propri canali social ufficiali lo scatto con… Leggi ...