UFFICIALE – Auxerre | arriva Radu dall’Inter

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Dopo giorni di indiscrezioni e conferme, ora èta anche l’ufficialità: l’accoglie Ionut. Il portiere rumeno classe ’97 si trasferisce in Francia con la formula del prestito secco fino al 30 giugno. Un’operazione fortemente caldeggiata dallo stesso estremo difensore di proprietà dei nerazzurri. Soprattutto per riscattare una prima parte di stagione non così esaltante alla Cremonese: dopo un buon inizio e i gradi da titolare, infatti, l’ex Parma ha fatto un passo indietro nelle gerarchie, complice il rientro (con ottimo rendimento) di Carnesecchi. Motivo valido, insomma, per cercare fortuna presso altri lidi. E da qui, appunto, l’occasione che si è presentata dalla Francia. Ionut, Interall’per rilanciarsi Il trasferimento ...

