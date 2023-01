Ufficiale alla Fiorentina | perché ha lasciato il Napoli? Sirigu svela la verità!

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il nuovo portiere della, Salvatore, ha riun’intervista al sitodel club viola. L’occasione è stata utile per parlare anche del breve periodo passato al. Ecco quanto evidenziato: “Da dove nasce la mia scelta di venire? Da un’opportunità di mercato che si è sviluppata. Mi è stata presentata questa occasione, ci ho riflettuto un po’ e ho pensato che poteva essere una buona possibilità. Non è stato facile lasciarein quelle condizioni, ma il calcio è questo e laè una squadra e una società di primo livello e quindi riparto con entusiasmo per una nuova avventura. È quello che cerca un giocatore soprattuttomia età: trovare nuove ...

... a valle di una riunione di maggioranza, ha fatto filtrare la posizionedel governo: la ... prendendosi tre o quattro mesi in più rispettoscadenza ora fissata per febbraio. Questo ...... segnalata dal prolifico e piuttosto attendibile leaker Ice Universe, che ha non solo pubblicato l aspetto del cellulare in arrivo, ma anche il linkpaginasu Twitter, affermando come ...

Gollini al Napoli, Sirigu alla Fiorentina: è ufficiale Goal.com

Ufficiale, Gollini al Napoli: Sirigu passa alla Fiorentina Tuttosport

Napoli. Ufficiale Gollini. Sirigu alla Fiorentina Metropolisweb

UFFICIALE Inter, Radu rientra dal prestito alla Cremonese Sportitalia

UFFICIALE: Inter, torna Radu dal prestito alla Cremonese. Lo aspetta l'Auxerre TUTTO mercato WEB

Un altro portiere per Spalletti. Il portiere è pronto a tornare tra i pali. La Supercoppa non si giocherà in Russia. Novità per il torneo di Wimbledon ...A tal proposito l’Inter ha ufficialmente ceduto il portiere Ionu Radu. Il rumeno, dopo una negativa esperienza alla Cremonese, si trasferisce dunque all’Auxerre dove giocherà il campionato di Ligue 1 ...