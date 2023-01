Udinese-Verona | la designazione arbitrale

20.45 ORSATO TEGONI - BACCINI IV: RAPUANO VAR: DI PAOLO AVAR: MAGGIONI- H.Lunedì 30/01 h. 20.45 PAIRETTO ZINGARELLI - TRINCHIERI IV: MERAVIGLIA VAR: MAZZOLENI AVAR: PAGANESSI20.45 ORSATO TEGONI - BACCINI IV: RAPUANO VAR: DI PAOLO AVAR: MAGGIONI- H.Lunedì 30/01 h. 20.45 PAIRETTO ZINGARELLI - TRINCHIERI IV: MERAVIGLIA VAR: MAZZOLENI AVAR: PAGANESSI

Udinese-Hellas Verona a Pairetto | Udinese Blog Udinese Blog

Probabili formazioni Udinese-Verona: ventesima giornata Serie A 2022/2023 SPORTFACE.IT

Makengo resta l'alternativa a Ilic: le richieste dell'Udinese Toro.it

Mercato Verona: mercoledì il probabile addio di Ilic all'Hellas TuttoHellasVerona

Hellas Verona, Dawidowicz out per squalifica contro l'Udinese TuttoUdinese.it

Probabili Formazioni Serie A: scopri le probabili formazioni del prossimo turno di Serie A. Per ogni partita titolari, squalificati, indisponibili e diffidati.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...