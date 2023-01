Udinese | Deulofeu ricorre a consulenza specialistica per valutare iter di recupero

L'ha da poco diramato una nota ufficiale sulle condizioni di, da tempo alle prese con alcuni problemi fisici che gli hanno impedito di giocare con continuità. Il problema messo in ...Calciomercato: i friulani cercano di blindare, ma in caso di partenza del belga, il sostituto potrebbe essere Brekalo L'comincia a lavorare in un'ottica di addio di Gerard, pezzo ...

In casa Udinese, c'è ansia per le condizioni fisiche di Gerard Deulofeu: l'Udinese, in un comunicato annuncia fastidi al ginocchio ...Udine, 25 gen. – (Adnkronos) – “Udinese Calcio comunica che, in seguito a ripetuti episodi di instabilità al ginocchio destro, avvertiti da Deulofeu, in assenza di traumi distorsivi, ha deciso, di com ...