Udinese | colpo per l’attacco | è fatta per Sekou Diawara

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’si rinforza per: ufficiale l’arrivo in bianconero di. Il comunicato del clubè un nuovo giocatore dell’, come comunicato dallo stesso club friulano. IL COMUNICATO – Un nuovo giovane talentuoso e di prospettiva arriva in bianconero.Calcio comunica di aver ingaggiatodal Genk. L’attaccante belga ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2027. Punta con ottime doti fisiche e tecniche,è un ragazzo dal grande potenziale che si è già messo in luce con la squadra riserve del Genk. Nato a Deinze l’8 febbraio del 2004, si è formato all’interno del florido vivaio del Genk, uno dei migliori del ...

