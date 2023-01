Ucraina | Zelensky | “Russia si prepara a nuova ondata attacchi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Lasi stando a unadicon le forze che può mobilitare. Gli occupanti stanno già aumentando la pressione a Bakhmut, Vuhledar e in altre direzioni. E vogliono aumentare la pressione su scala più ampia. Per non riconoscere l’errore dell’aggressione, lavuole impiegare più persone e attrezzature nei combattimenti”. Così il presidente ucraino Volodymyr. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.