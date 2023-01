Ucraina ultime notizie Da Usa 31 tank a Kiev | ma ci vorranno mesi Biden | non è offensiva contro Russia

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nel pomeriggio call telefonica tra Meloni,, Scholz, Macron e Sunak su situazione in. Via libera di Berlino all'invio di 14 Leopard 2 all’. La Germania inoltre autorizzerà al più presto i partner che vogliono consegnare i propri(un’ottantina in totale) ed in breve tempo comincerà anche l’addestramento delle forze ucraine. Zelensky si dice ”sinceramente grato”. Putin accusa: “Le forze americane in Germania sono truppe d’occupazione”. Il Pentagono annuncia l’aumento di sei volte della produzione di proiettili da 155 millimetri, necessari alle forze ucraine. L’Unesco iscrive centro storico della città di Odessa in patrimonio mondiale dell’umanità