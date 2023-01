Ucraina | Tajani | ' escalation va scongiurata ma non so cos' abbiano in testa a Mosca' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Rischionella guerra fra Russia e Ucraina? Ci sono sempre rischi, non so cosain. E' un pericolo all'orizzonte che va scongiurato e che sarebbe un errore clamoroso". Lo ha detto a 'Non stop news' su Rtl Antonio. "Così come bisogna neutralizzare l'area di Zaporizhzia" per i possibili rischi legati al nucleare, ha aggiunto il ministro degli Esteri, "bisogna neutralizzare la possibilità che vengano utilizzate armi nucleari". "Anche la Cina - ha detto ancora - non ha interesse a un peggioramento della situazione e a una guerra nell'area occidentale che possa degenerare".