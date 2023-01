Ucraina | Scotto | ' non accetto esami su mia cultura di governo | invio armi errore' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Non so a chi si riferisca Borghi quando definisce posizioni diverse dalle sue come radicalismo salottiero o vocazione alla testimonianza. Addirittura tira fuori ilProdi e i ministri che sfilavano in piazza. Non mi piace un dibattito dove si mettono le etichette". Arturo, coordinatore di Articolo 1, replica così a quanti tra i dem, come il senatore Enrico Borghi, hanno criticato la mancata partecipazione al voto ieri sul dl Ucraina. "Non credo che chi la pensa diversamente da me sia un bellicista, credo semplicemente che la pensi diversamente da me. E non chiedodi maturità sulladia nessuno, tantomeno lida qualcun altro. Qui -diceall'Adnkronos- parliamo di una valutazione diversa ...