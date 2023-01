Ucraina | Polonia | ' invio tank grande passo per fermare la Russia'

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Varsavia, 25 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki plaude all'approvazione ufficiale della Germania per l'di carri armati Leopard in, tanto da considerarla "unperla". "Insieme siamo più forti", ha scritto su Twitter, ringraziando il cancelliere tedesco, Olaf Scholz per la decisione. Il portavoce dell'esecutivo Scholz, Steffen Hebestreit, ha spiegato che la Germania consegnerà 14 Leopard 2A6 che sono nell'arsenale delle forze armate tedesche, dopo giorni di speculazioni sulla posizione che Berlino avrebbe adottato. Laha chiesto il via libera alla Germania per l'dei Leopard in suo possesso.

Abc News ha poi reso noto che con l'ok di Berlino altri 12 Paesi europei (in testa) ...della Difesa americano Lloyd Austin ha dovuto chiudere il vertice del gruppo di contatto sull'con ......di poter arrivare ad inviare fino a 139 Leopard e dopo aver dato l'ok ad altri 12 Paesi europei (in testa) di far arrivare altri 100 superpanzer tedeschi, la controffensivapotrebbe ...

La questione dei carri armati tedeschi all’Ucraina Il Post

La Polonia avverte l'Ue sui Leopard all'Ucraina: "Chiederemo rimborso" ilGiornale.it

Polonia, Finlandia, Danimarca pronti a chiedere il permesso alla Germania di fornire i Leopard all’Ucraina Corriere della Sera

Varsavia a Berlino: lasciateci consegnare i Leopard - Mondo Agenzia ANSA

Ucraina, la Polonia pronta a chiedere alla Germania il permesso di inviare i Leopard Milano Finanza

Per questo Berlino autorizza ufficialmente anche gli altri Paesi in possesso di Leopard 2 a metterli a disposizione dell'Ucraina. C'è chi si è già fatto avanti, come la Polonia nei giorni scorsi (14 ...Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha accolto con favore l’approvazione ufficiale da parte della Germania dell’invio di carri armati Leopard all’Ucraina come «un grande passo per fermare la ...