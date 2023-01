Ilevidente, quello che in queste ore è tornato al centro della scena con la decisione di inviare tank, i già famosi Leopard e Abrams, è che l'esito della guerra tra Russia epassa per l'...Del resto il conflitto tra Russia eha le sue ripercussioni anche in questo quadrante del mondo, dove il vicino Iran collabora in maniera semprestretta e strategica con Mosca: "certo - ...

Ucraina, più armi contro la Russia: gli interessi di Europa e Stati Uniti Adnkronos

Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Il Cremlino: "I tank ... la Repubblica

Più armi dagli alleati all'Ucraina ma è stallo sui Leopard AGI - Agenzia Italia

Ucraina ultime notizie. Kiev, pesanti scontri nell’Est, russi respinti con molte perdite Il Sole 24 ORE