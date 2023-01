Ucraina | Odessa diventa patrimonio Unesco contro rischio distruzione Ira di Mosca

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il centro e il porto disono stati inseriti nella lista deluniversale dell’, grazie ad una procedura accelerata dovuta alla guerra, che li pone a. Il centro storico compare anche nella lista deluniversale in pericolo. Lo annuncia l’agenza Onu per l’Istruzione, la Scienza e la Cultura, sottolineando che la nomina diè stata preparata da esperti internazionali e ucraini, “con il sostegno di Italia e Grecia”. “, una città libera, una città del mondo, un porto leggendario che ha segnato il cinema, la letteratura e le arti, è posta sotto una protezione rafforzata della comunità internazionale. Mentre la guerra continua, questo inserimento incarna la nostra determinazione collettiva ad assicurare che ...

Salvare la Perla del Mar Nero, era questo l'obiettivo al primo posto nell'agenda qualche mese fa, quando la pressione russa era roboante in direzione ovest. Sul suo sito web, l'Unesco descrive Odessa come l'unica città dell'Ucraina che ha interamente conservato la struttura urbana di una città portuale multinazionale del sud tipica della fine del XVIII ...

Il centro storico e il porto di Odessa, situati in Ucraina, sono stati inseriti nella lista del patrimonio universale dell'UNESCO, a seguito di una procedura accelerata dovuta alla guerra in corso. Il centro storico di Odessa e il suo porto diventano Patrimonio mondiale dell'umanità in pericolo. Durante una sessione straordinaria e a tratti burrascosa del Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco ...