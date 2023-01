Ucraina | Mosca | Distruggeremo i carri armati Abrams americani | Der Spiegel | Berlino ha deciso di inviare i Leopard a Kiev

... secondo cui l'amministrazione Biden ha chiesto conto a Pechino del materiale fornito ada ... Se da una parte Xi Jinping non ha mai criticato l'alleato per aver attaccato l', dall'altra ...E la replica diarriva con la voce dell'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov :...statunitense e altri equipaggiamenti militari della Nato se verranno forniti all', ha ...

La ministra degli Esteri tedesca apre sui tank per l'Ucraina. Mosca: "Si rischia la catastrofe globale" la Repubblica

La Germania verso il sì all'invio di Leopard. Mosca: danno a rapporti con Berlino RaiNews

Tank Leopard 2 a Kiev, Mosca contro Berlino: "Nulla di buono" QUOTIDIANO NAZIONALE

Berlino: ok alla Polonia per i Leopard a Kiev. L’Ue approva l’invio di armi per 500 milioni Il Fatto Quotidiano

Mosca minaccia, 'i tank a Kiev portano alla catastrofe' Agenzia ANSA

Arriva la svolta sui tank per l'Ucraina: non c'è ancora una dichiarazione ufficiale, ma gli Stati Uniti sarebbero pronti a inviare gli Abrams M1, punta di ...La guerra in Ucraina giunge al 336esimo giorno. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sciolto le riserve e deciso di fornire all'Ucraina dei Leopard 2, il principale carro armato da combattimento ...