Ucraina | Borghi | ' dissenso Art 1? Radicalismo salottiero già visto | Pd rifletta' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Questa vicenda mi ha fatto tornare alla memoria 'Italia bene comune'", la coalizione di Pier Luigi Bersani nel 2012 "quando alla prima vera esperienza di responsabilità, allora l'elezione del presidente della Repubblica e oggi l'invio di armi in Ucraina, c'è un pezzo della sinistra del nostro Paese che non sa assumersi o non vuole assumersi responsabilità di governo. E' una costante che torna e che non può non interrogare il Pd". E' la valutazione di Enrico, senatore Pd, all'Adnkronos sulla non partecipazione al voto ieri sul dl Ucraina dei due deputati di Articolo 1, Arturo Scotto e Nico Stumpo". Interrogarsi sul fatto di aver fatto rientrare Articolo 1 e magari prepararsi a nuove scissioni? "Quel che fatto, è fatto. Rilevo comunque che gli altri deputati di Articolo 1, esponenti di primo piano come Roberto Speranza, hanno votato a ...