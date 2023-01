Ucraina | Bonaccini | ' Art 1? Posizioni note | io per Kiev ma ora serve un di più per pace'

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Un paio non hanno partecipato al voto ma la stragrande maggioranza del gruppo ha votato a favore e comunque eranodi cui si era a conoscenza. Io sto dalla parte dell', dell'alleanza atlantica e delle decisioni dell'Ue ma oraun di più di sforzo per la". Così Stefanoa margine di un'iniziativa a Udine.

E Stefano'Ottimo candidato pure lui', afferma Crisanti che si esprime anche sulla ... Carlino e Nazione: 'Sto con la resistenzache combatte per la difesa della democrazia e per ......sul decreto: Arturo Scotto , il coordinatore di Articolo Uno, e Nico Stumpo non votano la proroga delle forniture militari. Abbonati per leggere anche Leggi anche Pd, Quartapelle: "...

Ucraina: Bonaccini, ‘Art.1 Posizioni note, io per Kiev ma ora serve ... Il Sannio Quotidiano

Ucraina, Bonaccini(Pd): sostengo Kiev ma è tempo di costruire pace Agenzia askanews

Il fascino discreto del (finto) pacifismo sui candidati alla segreteria del Pd Linkiesta.it

BONACCINI A CASERTA - Comizio su una sedia al Belvedere per il candidato segretario, tuti i big schierati per il governatore dell'Emilia GUARDA VIDEO E Virgilio

Per Bonaccini è positivo "Il rientro dei compagni di Articolo Uno" Tag24

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Un paio non hanno partecipato al voto ma la stragrande maggioranza del gruppo ha votato a favore e comunque erano posizioni di cui si era a conoscenza. Io sto dalla parte ...Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "I sondaggi Contano i risultati nelle urne. Noi intanto lavoriamo per la massima partecipazione" alle primarie. Così Stefano Bonaccini a margine di un'iniziativa a Udine.