Ucraina | Biden | “Usa inviano 31 tank Abrams | ci vorrà del tempo”

...Stati Uniti, il Presidente francese Macron, il Cancelliere tedesco Scholz e il Primo Ministro britannico Sunak "nel quadro dello stretto coordinamento euroatlantico sul sostegno all'". ..."Grazie al presidente degli Stati Uniti Joeper un'altra potente decisione di fornire gli Abrams all'. Sono grato al popolo statunitense per il supporto alla leadership! È un passo importante sulla via della vittoria. Oggi il mondo ...

Ucraina ultime notizie. Ucraina, colloquio tra Meloni, Biden, Scholz, Macron e Sunak Il Sole 24 ORE

Biden: aiuti a Kiev, nulla contro Mosca RaiNews

Guerra Ucraina Russia. Berlino invia i Leopard, gli Usa 31 tank Abrams. LIVE Sky Tg24

Il presidente americano Joe Biden oggi ha tenuto un lungo discorso dalla Casa Bianca durante il quale ha rinnovato il sostegno del sul Paese dei confronti dell’Ucraina. Il leader statunitense ha ...Dopo la conferma dalla Germania della consegna dei Leopard all'Ucraina, il presidente degli Stati Uniti ringrazia il cancelliere Scholz e ribadisce: "Le truppe russe devono tornare a casa loro, la nos ...