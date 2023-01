Uccisa da una valanga in val Orsera Era scampata alla strage della Marmolada

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il 3 luglio scorso erasul ghiacciaioperché era salita da un altro versante. Quel giorno la slavina assassina uccise 11 persone e lei sul suo profilo Instagram aveva scritto: “montagna non si comanda a volte, ci si trova semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato”. Oggi, Arianna Sittoni, 30 anni di Viarago di Pergine Valsugana non c’è più: ieri pomeriggio è morta travolta da unain val, lateraleval Campelle, nel gruppo del Lagorai in Trentino. Assieme all’escursionista, che aveva deciso di effettuare una gita con le ciaspole, c’era anche l’amico Guido Trevisan. L’uomo, 46 anni, ricoverato con una gamba rotta e in gravi condizioni in ospedale, era l’gestore ...