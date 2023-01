Tuttosport – Milan | disfatta storica E Pioli non trova le parole

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) 2023-01-25 02:14:09 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di: ROMA – Unache rimescola la carte in zona Champions League alle spalle del Napoli. È quella incassata dalin casa della Lazio, uno 0-4 senza remissioni e che mette cinque squadre in corsa per tre posti: oltre alla squadra di Sarri, rientrano anche Roma e Atalanta grazie alla frenata delleesi. Impressiona la prova negativa offerta dai rossoneri, in balia degli avversari dal primo all’ultimo minuto., riserve non all’altezza Una squadra impotente nel collettivo, con una fase difensiva friabile e una offensiva inesistente, e in evidente difficoltà nei singoli.deve puntare sui titolari, viste le alternative non all’altezza ...