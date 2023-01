Tutti i benzinai revocano il secondo giorno di sciopero

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tregua con il Governo.infattiildi, previsto per giovedì, dopo l’incontro con l’esecutivo sui carburanti. Lo annunciano i presidenti di Fegica e Figisc/Anisa Confcommercio al termine del tavolo al Mimit. “Ildilo revochiamo a favore degli automobilisti, non certo per l’esecutivo” spiegano in un comunicato. “Pur riconoscendo di aver potuto interloquire in maniera costruttiva con il ministero che si è speso per diventare interlocutore propositivo, l’incontro ha confermato il persistere di molte criticità”. La mobilitazione era stata ridotta a un sologià martedì da Faib Confesercenti. “Anche quest’ultimo ennesimo tentativo di rimediare a ...