Turismo | eDreams Odigeo punta su Milano e innovazione con nuovo Tech Hub

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen. (Labitalia) -, la più grande agenzia di viaggi online d'Europa, il più grande rivenditore di voli a livello globale al di fuori della Cina e una delle più grandi aziende europee di e-commerce, ha annunciato oggi l'espansione della sua rete diHub con il lancio di uncentro di. IlHub diha avviato le attività con un team iniziale di 60 persone. L'azienda prevede di assumere altri 100 professionisti in ambito tecnologico quest'anno in tutti ihub che gestisce in Europa, eè una delle sedi in cui si stanno concentrando gli sforzi di reclutamento. Chi è interessato potrà trovare l'elenco delle selezioni attive sul ...

Per esempioOdigeo con il programma Prime, servizio in abbonamento nel settore dei viaggi, ... Come dimostra mostra il caso di Destination Italia , la tech company specializzata nel...Il report annuale "Year in Travel" , stilato daODIGEO, prende in considerazione i trend di ... A sorpresa, la classifica vede primeggiare alcune delle più belle città italiane: ildi ...

Turismo, eDreams Odigeo punta su Milano e innovazione con ... Il Sannio Quotidiano

Turismo, cauto ottimismo nel primo quadrimestre Avvenire

eDreams apre il nuovo Tech hub a Milano e ricerca personale Travel Quotidiano

eDreams Prime Day 2023: per te un codice sconto di 10€ extra Il Portico Notizie

Le mete più gettonate per l’anno che verrà SiViaggia

Roma, 25 gen. (Labitalia) – eDreams Odigeo, la più grande agenzia di viaggi online d’Europa, il più grande rivenditore di voli a livello globale al di fuori della Cina e una delle più grandi aziende e ...Istituito il Fondo per accrescere il livello professionale di un settore che vale il 13,7% del Pil e il 15% dell'occupazione. Il 9 e 10 febbraio tornano i "Recruiting Days" di Borgo Egnazia in Puglia ...