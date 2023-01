(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Si è preso un bello spavento contro Jannik Sinner, ma per il restoè andato veloce in questi. Ha vinto tutte le altre quattro partite senza perdere nemmeno un ...

, le quote Come prevedibile, tutti i principali bookmaker puntano sulla vittoria di: la quota è di 1.42 per PlanetWin, 1.40 per Betfair, 1.38 per Sisal. Mentre il ...Paul e Djokovic non si sono mai incontrati, ma se non fosse (un po') per, che si giocherà l'altra semifinale con il russo, verrebbe voglia di assegnare già la Decima a Nole per '...

Tsitsipas-Khachanov pronostico, Australian Open: Stefanos favorito La Gazzetta dello Sport

Australian Open, Tsitsipas in semifinale contro Khachanov la Repubblica

Australian Open, Scanagatta: “Tsitsipas favorito contro Khachanov. Rybakina sottovalutata da molti” [VIDEO] Ubitennis

Tsitsipas, Khachanov e Azarenka: quando vale la legge del più forte la Repubblica

Tsitsipas, il n.1 all'orizzonte. Batte Lehecka, ora c'è Khachanov per la finale La Gazzetta dello Sport

La sfida inaugurale sarà quella che vedrà contrapposti Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas, il cui vincitore attenderà in finale uno tra Novak Djokovic e Tommy Paul. Il russo cercherà di impedire all ...Stefanos Tsitsipas è uno dei semifinalisti degli Australian Open, primo Slam della stagione 2023, in corso sui campi in cemento di Melbourne. Il tennita greco ha effettuato un percorso splendido ...