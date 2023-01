Tsitsipas esce allo scoperto | ‘Sì | ho invitato questa attrice a venirmi a vedere’ | Altri sport

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) 2023-01-25 15:42:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Dopo la vittoria contro Lehecka agli Australian Open, Stefanosaveva in testa una sola persona: l’di casa Margot Robbie, diventata famosa per la partecipazione in The Wolf of Wall Street. Appena vinto il match, il tennista greco è uscito: “E’ una delle mie attrici preferite, sarebbe bello vederla un giorno vederla in tribuna. Sì, è assolutamente un invito”. E se il concetto non si fosse ancora capito,ha ribadito la sua intenzione sui social. Mangiare polpo con patate all’Acropoli con Margot Robbie? È come un sogno che si avvera, tranne che probabilmente è solo un’allucinazione causata dal mangiare troppo Vegemite. ...