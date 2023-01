Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L'Unione europea potrebbe tagliare la propria dipendenza dalla Cina nella produzione delle celle per leagli ioni di litio delle auto elettriche già nel 2027: tuttavia, senza una politica industriale capace di controbilanciare gli incentivi statunitensi, il Vecchio continente rischia di perdere gran parte degli investimenti lungo l'intera catena del valore. A lanciare l'avvertimento è(T&E) in un report sulle possibili risposte europee all'Inflation Reduction Act (Ira) varato da Washington per promuovere le produzioni nazionali di auto alla spina. Stime e rischi. Per l'organizzazione non profit, tra cinque anni la sola produzione continentale di celle sarà sufficiente a coprire il 100% della domanda interna e che il dominio cinese possa essere ridotto anche in altre componenti della batteria. ...