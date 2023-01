‘Traiano’ | la Call for Ideas per le aree interne di SEI Sannio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSEI, il secondo Innovation HUB di SEI Ventures con sede a Benevento, la scorsa settimana ha lanciato la sua primafor– Traiano. Questo programma di formazione e incubazione è un’opportunità per i giovani imprenditori e le start-up emergenti di elaborare e attuare idee innovative, contribuendo così a rivitalizzare l’economia delle regionidel nostro paese. Il nome dellaforè ispirato all’esempio dell’imperatore Traiano, a cui il Senato concesse il titolo per il quale è ricordato tuttora, «optimus princeps», per aver condotto l’Impero Romano verso lo splendore. Traiano è ricordato anche per l’edificazione dell’Arco di Traiano nel territorio del: opera unica al mondo che dimostra come la sfida per ...