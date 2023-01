Traffico Roma del 25-01-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati in studio Massimo Vischi aumenta illungo il raccordo anulare troviamo code per un incidente sulla carreggiata esterna tra lo svincolo la Cristoforo Colombo e Lanina code per incidente anche in esterna tra l’Aurelia è la Trionfale E poi percode tra la Nomentana e la Tiburtina troviamo code per lavori eanche sulla tangenziale est è lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e lo svincolo per La Salaria direzione San Giovanni e tra via delle Valli e Salaria direzione Stadio Olimpico si sta in coda pere lavori sulla Ardeatina tra via della Cecchignola e il raccordo anulareintenso con coda in uscitaanche sulla Flaminia e sulla Salaria intanto ...