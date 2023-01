Traffico Roma del 25-01-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incolonnamenti sulla carreggiata esterna raccordo anulare tra Laurentina enina per lavori e un incidente code per lavori einvece sulla tangenziale est lungo via del Foro Italico tra la Farnesina e lo svincolo per La via Salaria direzione San Giovanni si sta in coda pere lavori anche sulla Ardeatina 3 a via di torricola e via di Fioranello nelle due direzioni altre cose persulla via Appia tra l’aeroporto di Ciampino raccordo anulare continuano Intanto i lavori di potatura in via Nomentana chiusa in entrambe le direzioni tra viale Regina Margherita e Porta Pia deviati i bus di zona ripercussioni alsu strade circostanti è stato invece è riaperto Viale ...