Traffico Roma del 25-01-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati Code in tangenziale est è lungo via del Foro Italico per un evento in cemento di carreggiata nella galleria Fleming direzione Salaria si sta in codae lavori in via Ardeatina 3 a via di torricola e via di Fioranello nelle due direzioni altre code sulla via Aurelia Antica tra la Aurelia via di Bravetta verso via Gregorio VII intanto Continuano i lavori di potatura in via Nomentana chiusa in entrambe le direzioni tra viale Regina Margherita e Porta Pia deviati i bus di zona stessi lavori su Viale Trastevere chiuso tra Sabelli e via Emilio Morosini in direzione Monteverde Inoltre sul ponte Garibaldi è chiusa la carreggiata per viale Trastevere prosegue infine lo sciopero di 48 ore dei benzinai compresi gli impianti self-service e le aree di servizio in autostrada garantiti i servizi minimi essenziali ...