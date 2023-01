Traffico Roma del 25-01-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto incidente in via Appia altezza di Largo Colli Albani in direzione raccordo ci sono file altro incidente segnalato in Viale Etiopia all’incrocio con Viale Libia si incontrano coda in via Aurelia Antica per il Samsung alternato all’altezza di via delle Fornaci maggiori disagi verso Porta San Pancrazio restringimento di carreggiata nella galleria Fleming della tangenziale file verso San Giovanniintenso è rallentato sulla Cassia tra Tomba di Nerone il raccordo nelle due direzioni Continuano i lavori di potatura in via Nomentana chiusa in entrambe le direzioni tra il viale Regina Margherita e Porta Pia deviati i bus di zona ripercussioni per ildel quartiere Nomentano stessi lavori su Viale Trastevere chiuso tra Piazza Belli e via Emilio Morosini in direzione di ...