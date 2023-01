Traffico Roma del 25-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Luceverdeme trovati all’ascoltoin coda sul lungotevere tra Piazza Pia e il ponte Garibaldi altri file si incontrano su via della Camilluccia per lavori tra la Trionfale e Piazza Walter Rossi incidente in Piazza Galeno rallentamenti In entrambe le direzioni anche ad Ostia incidente segnalato in via Camillo corsi anche stamane lavori di potatura in via Nomentana chiusa in entrambe le direzioni tra il viale Regina Margherita e i bus 60 62 66 80 290 stessi lavori sul viale Trastevere chiuso tra Piazza Belli e via Emilio Morosini in direzione di Monteverde sul ponte Garibaldi chiusa la carreggiata per viale Trastevere cambiano percorso le linee he8 ed è in corso lo sciopero di 48 ore dei benzinai iniziato ieri alle 19 sono compresi nello sciopero gli impianti e le aree di servizio in autostrada garantiti i servizi minimi essenziali ...