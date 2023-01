Traffico Roma del 25-01-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto risolto l’incidente sulla carreggiata esterna del raccordo all’altezza dell’ Aurelia circolazione in via di normalizzazione rimangono le code perin carreggiata interna tra la diramazionenord della Prenestina e tra la Casilina e la auto in coda sulla tangenziale Tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi direzione Olimpico troviamo file sulla Pontina per un incidente all’incrocio con via Valle incidenti anche sul Lungotevere dei Sangallo nei pressi di Ponte Mazzini in via del Badile incrocio con via Tiburtina sul viale Adriatico altezza di via Peralba quartiere Montesacro a Gianicolense rallentamenti per incidente in Piazzale Enrico Dunant anche stamane lavori di potatura in via Nomentana chiusa in entrambe le direzioni tra il viale Regina Margherita e Porta Pia deviati ...